İsrail: BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi (Delta etkisi)

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısının koruyuculuğu %64'e geriledi açıklaması geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren %64'e geriledi.



Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise %93 etkili olduğu açıklandı.

Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre BioNTech aşısının 2 doz sonrası corona virüsün yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede %97 fazla etkili olduğu açıklanmıştı.



İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı



9,3 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun yaklaşık %60'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldu



Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ülkedeki tüm tedbirler kaldırılmaya başlamıştı.



Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları günlük 400'ün üzerinde seyretmeye başladı



İsrail'de virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Covid-19 aşısı olan kişilerin oluşturduğu bildirildi.



Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı.