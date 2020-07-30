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İsrail Cumhurbaşkanı, "Son Akşam Yemeği" tasvirinin ardından Netanyahu'nun suikasta uğramasından korkuyor

Tel Aviv'de bir İsrailli sanatçının balmumu yöntemiyle açtığı "Son Akşam Yemeği" sergisinde Netanyahu, İsrail bayrağı sarılı bir pastayı yerken tasvir edildi. Göstericilerin, bu çalışmayla Netanyahu'yu "çarmıha germeyle" tehdit ettiği iddia ediliyor

30 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
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İsrail Cumhurbaşkanı, "Son Akşam Yemeği" tasvirinin ardından Netanyahu'nun suikasta uğramasından korkuyor

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik "Son Akşam Yemeği" tehditlerinin ardından güvenlik endişesi duyduğunu dile getirdi.

Rivlin, güvenlik birimlerine konuyu ciddiye almaya davet ederken, tehdit ve tahrikleri şiddetle kınadığını duyurdu.

Bunun yanında göstericilere yönelik şiddet kullanımı nedeniyle güvenlik güçlerini ve İsrail Parlamentosu (Knesset) üyelerini eleştiren cumhurbaşkanı, Başbakan Netanyahu'ya yönelik tehditleri de kınadı.

Rivlin, protestoculara veya Netanyahu'ya suikast düzenlenmesi ihtimalini göz ardı etmediğini ve bu olasılığın hayal olmadığını ifade etti.

Rivlin, Netanyahu ve ailesine yönelik tehdit ve kışkırtmaları kınadığı mesajında, polisin konuyu ciddiye alması gerektiğini belirtti.

netanyahu AFP
İsrailli sanatçı Itay Zalait, Tel Aviv'de Rabin Meydanı'nda Netanyahu'nun Son Akşam Yemeği'ni tasvir eden balmumu çalışmasını sergiledi / Fotoğraf: AFP

Ayrıca son gösteriler sırasında polisin aşırı güç kullanmasını da sınarken, şiddete başvuran polislerin adalete teslim edilmesi talebinde bulundu.

Bu arada Netanyahu, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünü reddettiğini açıkladı. Polis şiddetinin araştırılması için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini duyurdu.

Netanyahu, kendisine ve ailesine yönelik kışkırtıcı ve tehditkar söylemleri "utanç verici" bulduğunu duyururken, ölüm tehditlerine taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Göstericilerden tehdit

Geçtiğimiz günlerde başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu  "son akşam yemeğinde" İsrail bayrağı şeklinde pasta yerken tasvir etmiş, bu eylem başbakana bir tehdit olarak algılanmıştı.

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Son Akşam Yemeği

Leonardo Da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" Aşai Rabbani Ayini'nin doğuşunu temsil ediyor. İsa'nın yakalanıp, çarmıha gerilmesinden hemen önceki yemeği anlatan bu mesel, Da Vinci'nin yorumunda Hz. İsa'nın kendini insanlık için kurban edişinin temsil edildiği Aşai Rabbani Ayini doğuşunu gösteriyor.

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İsrailSon Akşam YemeğiNetanyahu
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