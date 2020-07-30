Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...

İsrail'de COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 68 bini geçerken, can kaybı da 497'ye yükseldi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:58
665 Okunma
İsrail'de COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1968 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 497'ye, vaka sayısının da 68 bin 789'a çıktığı kaydedilen açıklamda, hastalardan 336'sının durumunun ağır olduğu, toplam 35 bin 516 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki COVID-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailCovid19KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de son 24 saatte 1500 yeni ölüm
ABD'de son 24 saatte 1500 yeni ölüm
Trump'tan 'Başkanlık seçimleri ertelensin' önerisi
Trump'tan 'Başkanlık seçimleri ertelensin' önerisi
Maske takmayı reddeden Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Maske takmayı reddeden Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim