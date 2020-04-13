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İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a, vaka sayısı ise 11 bin 235'e yükseldi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 11:20
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İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 110'a ulaşırken, 90 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 235'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu, bin 689 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Tedbirler artırılmıştı

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailKoronavirüsCovid-19
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filistin 2020-04-13 12:50:09

bir tane kalmasın yahudi

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