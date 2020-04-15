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İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya, vaka sayısı ise 12 bin 200'e yükseldi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:39
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İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 126'ya ulaşırken, 154 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 200'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 176'sının durumunun ağır olduğu, 2 bin 309 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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