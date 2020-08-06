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İsrail'de COVID-19 salgınında vaka sayısı 79 bine yaklaştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 79 bine yaklaşırken, can kaybı da 569'a yükseldi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 15:55
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İsrail'de COVID-19 salgınında vaka sayısı 79 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 689 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 569'a, vaka sayısının da 78 bin 514'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 345'inin durumunun ağır olduğu, toplam 53 bin 362 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında 2'nci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in COVID-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tedbirler kaldırılınca vakalar arttı

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki COVID-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Covid19Koronavirüsİsrail
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