Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İsrail'de COVID-19 vaka sayısı 8 bin 600'ü aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 8 bin 611'e ulaşırken, can kaybı 51'e çıktı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:00
918 Okunma
İsrail'de COVID-19 vaka sayısı 8 bin 600'ü aştı

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 181 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 611'e çıktığı aktarıldı. Hastalardan 141'inin durumunun ağır olduğu, 585 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tedbirler artırılmıştı

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailOronavirüsCovid-19Coronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson’un durumunun ağırlaştığı iddia edildi
İngiltere Başbakanı Johnson’un durumunun ağırlaştığı iddia edildi
Avrupa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti
Avrupa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti
Ülkeler arası maske savaşı başladı
Ülkeler arası maske savaşı başladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim