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İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da...

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'daki seçimleri önde bitiren Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdi.

13 Kasım 2022 Pazar 14:54
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İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da...



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuya ilişkin Netanyahu ile ortak basın açıklaması yaptı.

Herzog, Meclisteki gruplarla yaptığı görüşmenin ardından Likud lideri Netanyahu'ya hükümeti kurma görevini verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Herzog, parti gruplarıyla yaptığı istişareler sonucu Meclisteki 64 milletvekilinin Netanyahu'yu, 28 milletvekilinin ise Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid'i başbakan adayı olarak gösterdiğini belirtti.

Herzog, Meclise giren 28 milletvekilinin ise kimseyi aday göstermediğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı, "milletvekilleri arasında en fazla desteği alması, Meclisteki en büyük parti olması ve hükümet kurma şansının yüksekliğini" dikkate alarak bu görevlendirmeyi yaptığını ifade etti.

Herzog, Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasıyla ilgili devam eden yargı sürecinin Yüksek Mahkemeye göre hükümeti kurma görevine engel teşkil etmediğine işaret etti.

Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.

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