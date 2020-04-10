Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 10 bin 95'e ulaşırken, can kaybı 92'ye çıktı.

10 Nisan 2020 Cuma 12:26
952 Okunma
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 92'ye ulaşırken, yeni enfekte olan 127 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 10 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 164'ünün durumunun ağır olduğu, bin 61 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Tedbirler artırılmıştı

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
filistin 2020-04-10 12:39:16

bir tane kalmasın dünya yüzünde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fransa'ya ait uçak gemisinde Covid-19 tespit edildi
Fransa'ya ait uçak gemisinde Covid-19 tespit edildi
Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Avrupa ülkelerinin COVID-19 ile mücadelesi sürüyor
Avrupa ülkelerinin COVID-19 ile mücadelesi sürüyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim