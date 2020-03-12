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İsrail'de 'koronavirüs' vaka sayısı 100’e ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu.

12 Mart 2020 Perşembe 10:46
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İsrail'de 'koronavirüs' vaka sayısı 100’e ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vakalar arasında aileleriyle yakın zamanda Fransa'dan dönen 10 ve 11 yaşlarında olmak üzere iki çocuğun da bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bu vakalarla, İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 100'e çıktı.

BATI KUDÜS'TE BİR GÖZALTI MERKEZİ KARANTİNAYA ALINDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'te İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (ŞABAK) bağlı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Haberlerde, gözaltı merkezinde en az 100 Filistinli tutuklunun ve onlarca çalışanın bulunduğuna dikkat çekilerek, gözaltı merkezinin bir çalışanının Kovid-19 teşhisi konulan bir vakayla etkileşimi nedeniyle karantinaya alındığı kaydedildi.

100 KİŞİDEN FAZLA KATILIMCININ OLDUĞU ETKİNLİKLER YASAK

Öte yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca kapalı alanlarda bu tür aktiviteler yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

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İsrailİsrail Sağlık BakanlığıKoronavirüsCoronavirüs
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