İsrail'de koronavirüsten 49. ölüm

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 3 hastanın daha öldüğü bildirildi.

Böylece İsrail'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi.

COVID-19 hastalarından 139'unun durumunun ağır olduğu, 546 kişinin ise iyileştiği kaydedilen açıklamada, bugün 412 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 430'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.