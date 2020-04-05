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İsrail'de koronavirüsten 49. ölüm

İsrail'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi.

05 Nisan 2020 Pazar 22:45
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İsrail'de koronavirüsten 49. ölüm

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 3 hastanın daha öldüğü bildirildi.

Böylece İsrail'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi.

COVID-19 hastalarından 139'unun durumunun ağır olduğu, 546 kişinin ise iyileştiği kaydedilen açıklamada, bugün 412 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 430'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailKoronavirüsCovid-19
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