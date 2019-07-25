Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

İsrail'de sol partiler seçime ortak listeyle girecek

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:41
İsrail'de sol partiler seçime ortak listeyle girecek

İsrail solunun önde gelen partilerinden İşçi Partisi, Meretz ve Demokratik İsrail Partisi, 17 Eylül'deki erken genel seçimlere ortak listeyle girme konusunda anlaştı.

İsrail solunun önde gelen partilerinden İşçi Partisi, Meretz ve yeniden siyasete dönen eski Başbakan Ehud Barak'ın kurduğu Demokratik İsrail Partisi, ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken genel seçimlere ittifak kurarak girmek için uzun zamandır yaptığı görüşmeleri dün akşam sonuca bağladı.

Meretz'in lideri Nitzan Horowitz, İşçi Partisi lideri Stav Shaffir ve Demokratik İsrail Partisi'nin lideri Barak, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden ittifak görüşmelerinin ardından, partilerinin eylüldeki erken seçimlere ortak listeyle girme konusunda uzlaştı.

BARAK ORTAK LİSTENİN ÜÇÜNCÜ SIRASINDA

Milletvekilliği için oluşturulacak ortak listenin birinci sırasında Horowitz, ikinci sırasında Shaffir'in yer alması kararlaştırılırken, eski Başbakan Barak ise kendi isteği doğrultusunda listede onuncu sırasında yer alacak.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerde İşçi Partisi büyük kan kaybederek sadece 6, Meretz ise 4 milletvekili çıkarmıştı.

Barak ise geçen ay Demokratik İsrail Partisi'ni kurarak uzun yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine dönme kararı almıştı.

Uzmanlar, sol partilerin ortak listeyle seçime gitme kararının ardından İsrail'deki siyaset sahnesinin daha da hareketleneceği yorumunda bulunuyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Binyamin Netanyahu'ya verilmiş, ancak Avigdor Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının Meclis'ten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından Meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim