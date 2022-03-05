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İsrail'den arabuluculuk teklifi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Bennett'in Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk teklif ettiği bildirildi.

05 Mart 2022 Cumartesi 22:26
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İsrail'den arabuluculuk teklifi
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İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nden gelen açıklamada Bennett'in Putin ile Kremlin'de Ukrayna krizini ele aldığı kaydedildi.

Bennett'in Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğu açıklandı. Bennett ayrıca Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarının güvenliğinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

İsrail Başbakanı'nın Rus lider ile görüşme sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda konuştuğu da bildirildi.

İsrail, Rusya'nın işgalini kınayarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını açıklamıştı.

BENNETT, UKRAYNA'YI GÖRÜŞMEK ÜZERE RUSYA VE ALMANYA ZİYARETİNDE

Bennett, Moskova'da Putin ile yaklaşık üç saat görüşmesinin ardından Alman Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşmek üzere Berlin'e hareket etti.

BENNETT, GÖRÜŞMEDEN ÖNCE ABD'Yİ BİLGİLENDİRMİŞ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinden önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı bilgilendirdiği belirtildi.

Axios’un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli kaynakların kendisine Bennett’in Moskova’ya hareket etmeden önce dün Sullivan’ı telefonla arayarak görüştüğünü söylediğini yazdı.

Paylaşımda, Sullivan’ın Bennett’in Moskova ziyaretine karşı çıkmadığı ancak İsrail Başbakanı'nın Putin’in pozisyonunu etkileme şansı konusunda şüphelerini aktardığı öne sürüldü.

Bennett ile Putin'in yaklaşık 3 saat süren bugünkü görüşmesinde, ikilinin "Ukrayna etrafındaki durumu müzakere ettikleri" kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Naftali BennettRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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