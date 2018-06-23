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İsrail'den Gazze'ye füze saldırısı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğu sınırındaki Zeytun Mahallesi yakınlarına füze attı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 19:04
İsrail'den Gazze'ye füze saldırısı

İsrail tarafına "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen bir grubun bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Konuyla alakalı İsrail tarafından açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtmaların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdi.

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