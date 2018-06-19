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İsrail Fas'a karşı psikolojik harp uyguluyor

Fas'ta İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz Henavi, "İsrail'in Fas'a karşı psikolojik harp uyguladığını" belirtti.

19 Haziran 2018 Salı 11:55
İsrail Fas'a karşı psikolojik harp uyguluyor

Fas'ta İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz Henavi, "İsrail'in Fas'a karşı psikolojik harp uyguladığını" belirtti. 

Henavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Fas'tan bir takım heyetlerin İsrail'e ziyaretler gerçekleştirmesi, iki ülke arasında normalleşmeyi sağlamaya çalışan tarafların bir çabası olup, İsrail'in Fas'a karşı yürüttüğü psikolojik harp taktiğidir." dedi.

İsrail'e yapılan ziyaretlerin İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiğini vurgulayan Henavi, "Fas'tan giden resmi olmayan bu heyetlerin ziyareti İsrail'in propagandasına hizmet ediyor. İsrail ile ilişkilerde normalleşmeyi hedefleyen bu ziyaretler ne karşılığında yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

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İsrail'i ziyaret eden heyette bulunan Faslıları "İsrail'in çalışanları" olarak nitelendiren Henavi, ziyaretlerin İsrail ile ilişkilerde normalleşmenin de önüne geçerek doğrudan İsrail'e hizmet eden girişimler olduğunu söyledi. 

İsrailli gazeteci Simon Aran, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faslı bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiğini belirterek "Kadınlardan oluşan Faslı bir heyet, iki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen, bir dizi sosyal etkinlik ve seminere katılmak üzere İsrail'de." ifadelerini kullanmıştı.

Fas'ta faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkarak bu yönde eylemeler gerçekleştiriyor.

Fas Meclisi'ndeki hükümet ve muhalefet kanadından çok sayıda grup, 2014'te "İsrail'le ilişkileri suç sayan bir kanun tasarısını" gündeme getirmiş ancak söz konusu tasarı mecliste görüşmeye alınmamıştı.

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