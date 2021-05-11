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İsrail, Gazze'ye yeni saldırı düzenledi

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, Filistin tarafından da İsrail'e karşılık gelmeye başladı.

11 Mayıs 2021 Salı 22:43
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İsrail, Gazze'ye yeni saldırı düzenledi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti, yaralı sayısı 5'e yükseldi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

Hamas'ın önceki saldırısında da 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

İSRAİL'İN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şolmuş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.

Hamas'ın düzenlediği saldırılarda ise 2 İsrailli öldü, 8 kişi yaralandı.

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Kızıl Davut Yıldızı
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