İsrail Gazze'yi havadan vurdu

İsrail-Filistin hattında gerilim yükseldi. İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef aldı. Saldırının ardından bölgedeki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi. İsrail ordusu saldırıyı doğruladı.



Saldırının Gazze sınırından İsrail'e doğru ateş açılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



Olayların fitili dün sabah saatlerinde Gazze sınırında ateşlendi. Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 52'nci yıldönümü nedeniyle İsrail'i protesto etti.



Filistinliler lastik yakarken,, İsrail askerleri, kalabalığın üzerine ateş açtı. Askerler gerçek mermi ve gaz bombaları kullandı. Müdahalede aralarında çocukların da olduğu onlarca Filistinli yaralandı.

Bir İsrail askeri de sınırdan açılan ateş sonucu vuruldu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, askerin vurulmasına karşılık verileceğini söyledi.



Bu açıklamadan saatler sonra İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.