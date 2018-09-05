Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92791
ALTIN
253.083
DOLAR
6.5919
STERLİN
8.4915
EURO
7.6649
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

İsrail Gazze'yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Kapattı

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
İsrail Gazze'yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Kapattı

İsrail yönetimi abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin düzenlediği gösteri sırasında "hasar oluştuğu" gerekçesiyle BeytHanun (Erez) Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazzelilerin dün sınırda ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları durdurma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösteriler sırasında BeytHanun Sınır Kapısı'nın "zarar gördüğü" belirtildi.

Açıklamaya göre, tamir işlemleri sona erene kadar insani durumlar için izinleri olanlar dışında sınır kapısından geçişler geçici olarak durduruldu. 

Sınır kapısından geçişlere tamiratın tamamlanmasının ardından yeniden izin verileceği belirtilen açıklamada, bu sürecin ne kadar zaman alacağına ilişkin bilgi verilmedi. 

Gazze'de dün yüzlerce kişi ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurma kararını BeytHanun Sınır Kapısı yakınında protesto etmiş, İsrail askerleri göstericilere müdahale etmişti. 

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için BeytHanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İsrailGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Projesi 'Ölümcül Tehlike' İle Karşı Karşıya
AB Projesi 'Ölümcül Tehlike' İle Karşı Karşıya
Pakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi Oldu
Pakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi Oldu
ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması
ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim