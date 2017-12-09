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İsrail gösterilere müdahale etti: 2 ölü, 351 yaralı!

İsrail, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahale etti: 2 Filistinli öldü, 351 de yaralı var...

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
İsrail gösterilere müdahale etti: 2 ölü, 351 yaralı!
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İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu Filistinlilerden 2'sinin şehit olduğu, 351'inin yaralandığı, 748'inin ise atılan gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günleri gerçekleşen gösterilerde 945 Filistinliye olay yerlerinde müdahale edildiği, 154 kişinin de Batı Şeria, Gazze veya Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gösterilerde 2 kişinin şehit olduğu, 69 kişinin gerçek, 271 kişinin plastik mermilerle, 11 Filistinlinin ise İsrail askerlerince darbedilerek yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, 748 kişinin de göz yaşartıcı gazlara maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinlinin şehit olduğu açıklanmıştı.

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