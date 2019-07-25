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İsrail güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:02
İsrail güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.    

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.    

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.    

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.      

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