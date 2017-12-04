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İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:15
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin güvenlik güçleri tarafından sorguya alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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