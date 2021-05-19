İsrail hava saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümlerin sayısı artıyor

Gazze'deki sağlık otoriteleri, İsrail hava saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 227'ye çıktığını bildirdi. Ölenlerin 64'ünün çocuk olduğu belirtilirken, 1530 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusu ise Gazze'de "en az 150 militanın öldürüldüğünü" söyledi.

İsrail kentlerinde ise sağlık yetkilileri, Gazze'den atılan roketler nedeniyle aralarında 2 çocuğun da olduğu en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail'in "devlet terörü ve savaş suçu" işlediğini söyledi. Bir televizyon yayınında açıklamalar yapan Abbas, "Filistinlilerin savaş suçu işleyenleri uluslararası mahkemelere vermekten çekinmeyeceğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonun bitmesi için bir süre öngörmediklerini, operasyonun hedeflerine odaklandıklarını söyledi.