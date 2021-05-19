Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...

İsrail hava saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümlerin sayısı artıyor

İsrail ile Filistinli gruplar arasında "ateşkes" girişimlerinden henüz bir sonuç çıkmadı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:25
20 Okunma
İsrail hava saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümlerin sayısı artıyor

Gazze'deki sağlık otoriteleri, İsrail hava saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 227'ye çıktığını bildirdi. Ölenlerin 64'ünün çocuk olduğu belirtilirken, 1530 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusu ise Gazze'de "en az 150 militanın öldürüldüğünü" söyledi.

İsrail kentlerinde ise sağlık yetkilileri, Gazze'den atılan roketler nedeniyle aralarında 2 çocuğun da olduğu en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail'in "devlet terörü ve savaş suçu" işlediğini söyledi. Bir televizyon yayınında açıklamalar yapan Abbas, "Filistinlilerin savaş suçu işleyenleri uluslararası mahkemelere vermekten çekinmeyeceğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonun bitmesi için bir süre öngörmediklerini, operasyonun hedeflerine odaklandıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron, koltuğunu Le Pen'e kaptırıyor
Macron, koltuğunu Le Pen'e kaptırıyor
Kabul edilen rapora Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Kabul edilen rapora Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Tunus kara sularında 13 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı başlatıldı
Tunus kara sularında 13 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı başlatıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim