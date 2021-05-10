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İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan Hamas'ın da roketli karşılık verdiği saldırılarda İsrail savaş uçaklarını devreye aldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:50
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İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Müdahalelerde 331 kişi yaralandı.

HAMAS ULTİMATOM VERMİŞTİ

Hamas, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas ayrıca Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açılmıştı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıklamıştı.

HAMAS, ROKETLİ SALDIRI DÜZENLEDİ

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı. Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA 9 SİVİL CAN VERDİ

İsrail ordusu, Kudüs'e düzenlenen roket saldırısı üzerine Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailGazze
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