Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

İsrail ile Gazze arasındaki iki sınır kapısı yeniden açıldı

12 Mayıs 2019 Pazar 16:21
İsrail ile Gazze arasındaki iki sınır kapısı yeniden açıldı
banner44

İsrail yönetimi, Filistinli gruplar tarafından atılan roketleri gerekçe göstererek geçen hafta kapattığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını tekrar açtı. 

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye açılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi. 
İsrail yönetimi söz konusu kapıları Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek 4 Mayıs'tan bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutuyordu. 

banner41
Filistinli gruplar ile İsrail arasında, 3 Mayıs'ta iki İsrail askerinin Gazze sınırında keskin nişancı ateşiyle yaralanmasının ardından gerginlik artmış, geçen hafta sonu İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda ikisi hamile üç kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de biri Filistin asıllı dört İsrailli ölmüştü.
Mısır ile Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda 6 Mayıs'ta Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, 1'i Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.
İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İsrailGazzeSınır KapısıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail hapishaneleriyle ilgili rapor hazırlandı
İsrail hapishaneleriyle ilgili rapor hazırlandı
Afganistan'da bombalı saldırıda 7 çocuk öldü
Afganistan'da bombalı saldırıda 7 çocuk öldü
İran-Pakistan sınırında 2,6 ton uyuşturucu ele geçirildi
İran-Pakistan sınırında 2,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim