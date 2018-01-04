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İsrail'in cenaze töreninde müdahale: 1 Filistinli ağır yaralandı!

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İsrail askerlerinin dün şehit ettiği Filistinli genç Temimi'nin cenaze töreni sonrası müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:54
İsrail'in cenaze töreninde müdahale: 1 Filistinli ağır yaralandı!
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İsrail askerlerinin dün şehit ettiği Filistinli genç Musab Firas et-Temimi'nin Ramallah'taki cenaze töreninin ardından gerçekleştirdiği müdahalede bir Filistinli yaralandı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin dün açtığı ateşte başından aldığı yara nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Musab Firas et-Temimi için Ramallah'taki Deyr Nizam köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerlerinin, taş atan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle karşılık verdiği arbedede bir Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, yaralı Filistinlinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Deyr Nizam köyünde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli Musab Firas et-Temimi için bugün cenaze töreni düzenlenmişti.

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