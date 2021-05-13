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İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası bilanço ağırlaşıyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 103'e yükseldi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:30
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İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası bilanço ağırlaşıyor

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında kan dökmeye devam ediyor.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yönelik saldırılar ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin zorunlu göçle tehdit edilmesiyle başlayan İsrail kaynaklı şiddet olaylarında masum siviller hedef alınıyor.

103 CAN KAYBI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

27 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

KUDÜS VE GAZZE'DE İSRAİL TERÖRÜ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistin
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