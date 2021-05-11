İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ediyor

Netanyahu, hafta başından beri İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirerek "Saldırılarımızın şiddetini daha da artıracağız" dedi.

Askeri yetkililerle yaptığı güvenlik toplantısının ardından konuşan İsrail Başbakanı, Hamas'ın "Hiç beklemediği şekilde vurulacağını" söyledi.

Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle vurulan iki İsrailli kadının ölümünden "Büyük üzüntü" duyduklarını ifade eden Netanyahu, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.