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İsrail'in "Filistinlilere idam cezası" öngören yasa tasarısı

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Gazze'deki Vaad Derneği, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesini "tehlikeli bir durum" olarak nitelendirerek, "felaket sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:20
İsrail'in "Filistinlilere idam cezası" öngören yasa tasarısı
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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular konusunda çalışmalar yapan dernekten yapılan yazılı açıklamada, daha önce görülmemiş bir şekilde tehdit altında olan Filistinli tutuklular meselesinin canlandırılması için "uyanış" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Esirler, işgalcilerin ihlallerini artırdığı bu dönemde Filistin yönetimini tutuklular konusunda yasal bir duruş benimseye, özgürlük ve onurları için sokaklarda seferberlik ilan etmeye çağırıyoruz." denildi.

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı Knesset'te yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. 

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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