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İsrail'in Kudüs'teki Filistinli sayısını azaltma planı onaylandı

İsrail parlamentosuna bağlı Mevzuat Komitesi, binlerce Filistinlinin yaşadığı iki mahallenin Kudüs'ten ayrılması ve böylece bu kentteki Filistinli sayısının azaltılmasını öngören kanun teklifini onayladı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:52
İsrail'in Kudüs'teki Filistinli sayısını azaltma planı onaylandı
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İsrail'in Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, parlamentoda bakanlardan oluşan Mevzuat Komitesinin, aşırı sağcı Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin'in sunduğu İsrail'de daimi ikamet izni taşıyan binlerce Filistinlinin yaşadığı Şufat Mülteci Kampı ve Kefr Akab mahallelerinin Kudüs'ten ayrılmasını öngören kanun teklifini onayladığı belirtildi.

Teklifin 9 "evet", 7 "hayır" oyuyla kabul edildiği duyurularak, komitede onaylanmasının parlamentoda ikinci ve üçüncü okumalarının yapılmasının önünü açtığı aktarıldı.

Teklifin ilk okumasının geçen temmuz ayında yapılarak onaylandığı, yasalaşması için ikinci ve üçüncü okumaların da kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yasa ile Kudüs kuzey kesiminde bulunan ancak Ayrım Duvarı'nın inşa edilmesiyle duvarın Batı Şeria tarafında kalan mahallelerin Kudüs Belediyesi yetki alanından çıkarılmasının ve Kudüs'e kayıtlı Filistinli sayısının düşürülmesinin hedeflediği kaydedildi.

Şufat Mülteci Kampı ve Kefr Akab mahallelerinde yaklaşık 140 bin Filistinli yaşıyor. Bazıları İsrail pasaportu taşıyan bu kişilerden çoğunluğunun İsrail'de daimi ikamet izni var.

Doğu Kudüs'teki birçok Filistinlinin İsrail vatandaşlığı bulunmuyor.

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