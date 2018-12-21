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İsrail Ordusu Lübnan Sınırındaki Tünelleri Patlattı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah tarafından kazıldığı iddia edilen tünellerin patlatıldığını duyurdu.

21 Aralık 2018 Cuma 10:24
İsrail Ordusu Lübnan Sınırındaki Tünelleri Patlattı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünellerin "Kuzey Kalkanı" adı verilen operasyonla imha edildiği belirtildi.

Açıklamanın sınır bölgelerinde meydana gelen patlamalara açıklık getirmek amacıyla yapıldığı, bölge sakinleri ve belediye başkanlarının tünellerin imha edileceğine dair önceden bilgilendirildiği kaydedildi.

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İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, şu ana kadar sınır ötesi 4 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığı iddiasını doğruladı. Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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İsrail OrdusuLübnanTünellerHaber
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