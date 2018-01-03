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İsrail ordusunda 2017'de 16 asker 'intihar' etti

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İsrail'de 2017 yılında 16'sı intihar sonucu olmak üzere 55 asker öldü.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
İsrail ordusunda 2017'de 16 asker 'intihar' etti
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İsrail'de geçen yıl 16'sı intihar sonucu olmak üzere 55 askerin bazı nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun, ordunun istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, 2017 yılında yaşamını yitiren 55 askerden 16'sının ölüm nedeninin intihar olduğu belirtildi.

Diğer askerlerden 7'sinin Filistinlilere yönelik operasyonlarda, 9'unun sağlık sorunları nedeniyle, 12'sinin trafik kazası sonucu, 9'unun kaza kurşunuyla, 2'sinin de iş kazasında hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Haberde, orduda ölüm nedenlerinin başında gelen intihar vakalarında geçen yıllara göre yüzde 50 azalma olduğu iddia edildi.

Geçen sene yayımlanan ordu istatistiklerine göre, 2016 yılında yaşamını yitiren 41 askerden 15'inin ölüm nedeni intihar olarak kaydedilmiş, 2014 ve 2015 yıllarında da aynı sayıda askerin intihar ettiğine dikkat çekilmişti.

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