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İsrail polisinden Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. 1 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

18 Mayıs 2021 Salı 16:07
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İsrail polisinden Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahale etti.

Müdahalede ses bombası ve plastik mermi kullanıldı, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı.

Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösterilere de gerçek mermilerle müdahale etti

Filistinliler, Batı Şeria’nın Ramallah, Cenin, El Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek mermi, 5 Filistinlinin de plastik mermi ile vurularak, 3 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

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