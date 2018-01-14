İsrail polisinden Kudüs'te göstericilere müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün en önemli caddelerinden Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayraklarıyla bir araya gelerek slogan atan gruba, İsrail güçleri ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin müdahalesi sırasında aralarında biri Kızılayın ilk yardım görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Polisin müdahalesinin ardından göstericiler olaylar çok büyümeden dağıldı.

İsrail polisinden ise olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'daki kentler ile Gazze sınırındaki bölgeler gösterilere sahne oluyor. İsrail güçleri bu gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.