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İsrail Sağlık Bakanı ve eşine Covid-19 teşhisi kondu

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:42
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İsrail Sağlık Bakanı ve eşine Covid-19 teşhisi kondu

İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de vaka sayısı 6 bin 92'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailKoronavirüsCoronavirüs
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