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İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki evi bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladığı bildirildi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:41
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İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki evi bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı ile güneydeki Rafah kentinde iki evi hedef aldı.

Tanıklar, bombalanan evlerin tamamen yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında canlı aradıklarını söyledi. Yıkılan evlerin çevresindeki binaların da bombardımandan büyük hasar gördüğü belirtildi.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 18'inin çocuk, 8'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 530'a ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısını 83, yaralı sayısını da 487 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi
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