Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Flaş Haber
Plajlara maskesiz girmek yasak
Kapat

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:21
15 Okunma
İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.

Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.

Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinGazzeSaldırıGazzeye Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da salgından 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da salgından 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti
Guatemala'daki yanardağ aylardır lav püskürtüyor
Guatemala'daki yanardağ aylardır lav püskürtüyor
İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim