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İsrail seçimleri öncesi Trump'tan "barış" hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 17 Eylül'de yapılacak İsrail'deki erken seçim öncesi Arap ülkeleri liderlerinin katılacağı bir barış konferansı düzenleyerek "Yüzyılın Anlaşması" planını tanıtacağı iddia edildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
İsrail seçimleri öncesi Trump'tan "barış" hamlesi

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, bugün başlayacağı Ortadoğu turu kapsamında Arap liderleri eylül ayında yapılacak İsrail erken seçimleri öncesi yapılması planlanan konferansa davet edecek. 

ABD başkanlarının yazlık konutu Camp David'de düzenlenmesi planlanan konferansta Trump, "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin ayrıntıları açıklayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Arap liderlerin konferansa katılıma yönünde çekince yaşamamaları için konferansta hazır bulunmayacak. 

Haberde ayrıca Netanyahu ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer'in "Yüzyılın Anlaşması" planının hazırlanmasına önemli katkı sunduğuna işaret edilirken, düzenlenecek konferansın Netanyahu ile Trump'ın seçim kampanyalarına hizmet edeceği ve Netanyahu'nun bu yolla bir "dünya lideri" şeklinde gösterileceği ifade edildi.

Kushner'in hangi Arap ülkelerini konferansa davet edeceği belirtilmezken, ABD yönetiminden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması üzerine 17 Eylül'de seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI 

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. 

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor. 

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner'in, temmuz ayı sonunda İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştireceği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailSeçimHaberTrump
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