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İsrail Turizm Bakanı Netanyahu'ya güvenmiyorum diyerek istifa etti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

02 Ekim 2020 Cuma 16:10
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İsrail Turizm Bakanı Netanyahu'ya güvenmiyorum diyerek istifa etti

Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini duyurdu.

Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." ifadelerini kullandı.

Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.

Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.

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