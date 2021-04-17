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İsrail üniversitesi: Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma

İsrail'de bir üniversite tarafından yayımlanan araştırmada, Türk donanmasının artan gücüne dikkat çekildi. "Doğu Akdeniz'in en güçlüsü" ifadesi kullanılan araştırmada, bu gücün İsrail için muhtemel bir tehdit olacağı vurgulandı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:02
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İsrail üniversitesi: Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma

"Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma."

Bu ifade, İsrail'deki Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne ait.

Üniversitede yapılan söz konusu araştırma, Ocak 2021'de yayımlandı. Türk donanmasının, son 20 yıl içinde çehresini ve gücünü değiştirdiği, bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğu vurgulandı.

"Türkiye'nin artan gücü, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit"

Araştırmanın dikkati çeken bir diğer tespiti ise Türkiye'nin artan deniz gücü ile ilgili. Bu gücün İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit oluşturabileceği belirtildi.

İsrail yönetimine de "bu muhtemel tehdidi" ciddiye alması yönünde uyarı yapıldı.

Türkiye'ye "üstünlük" vurgusu

Ankara'nın filosunun birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendirileceği de araştırmada aktarıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye'ye büyük bir üstünlük kazandıracağı aktarıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı da vurgulandı.

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