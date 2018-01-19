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İsrail, Ürdün ile anlaştı

İsrail yönetiminin, 2014 ve 2017 yıllarında üç Ürdün vatandaşının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:53
İsrail, Ürdün ile anlaştı
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İsrail Başbakanlığı, İsrail yönetiminin, 2014 ve 2017 yıllarında üç Ürdün vatandaşının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün ile varılan anlaşma üzerine Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceği belirtildi.

İlgili makamların, iki olayla ilgili toplanan materyali inceleyeceği ve ilerleyen haftalarda karar vereceği duyurulan açıklamada, Ürdün makamları tarafından İsrail’in özür dilediği ve İsrail’in öldürülen Ürdünlülere tazminat ödeyeceği yönündeki açıklamalara yer verilmeden, "İsrail Ürdün'le stratejik ilişkilere büyük önem veriyor. İki ülke, iş birliğini güçlendirmek ve barış anlaşmasını pekiştirmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Ürdün’ün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, İsrail hükümetinin, Muhammed el-Cevavde ile Beşşar el-Hamarine'nin Temmuz 2017'de İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde, hakimRaidZiayter'in de Mart 2014'te işgal altındaki Batı Şeria-Ürdün sınırında İsrail askerlerince öldürülmesinden ötürü özür dilediği belirtilmişti. 

Açıklamada, İsrail hükümetinin söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği kaydedilmişti.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni'nin ifadelerine de yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İsrail Dışişleri Bakanlığından "söz konusu olaylardan ötürü duyulan pişmanlık ve üzüntünün" belirtildiği resmi bir yazı aldığı ifade edilmişti. 

24 Temmuz 2017'de, İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde, güvenlik görevlisi ile elçilik binasındaki dairesine mobilya monte etmek için gelen iki Ürdünlü marangozdan biri arasında, "teslimatın gecikmesi" nedeniyle sözlü tartışma yaşanmıştı. Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri açıklanmıştı.

Ziayter ise 10 Mart 2014'te Batı Şeria-Gazze sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda öldürülmüş

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