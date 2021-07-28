İsrail’de 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor

İsrail, bulaşıcı Delta varyantı vakalarının hızla artması nedeniyle, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının beş ila 11 yaş arasındaki risk grubunda yer alan çocuklar için kullanılmasına izin verdi.

Yapılan açıklamada yetkililer, ciddi obezite, kronik akciğer hastalığı, bağışıklık sisteminin baskılanması veya kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı nedeniyle Covid-19'dan ciddi hastalık veya ölüm olasılığı yüksek olan çocuklara aşı yapılması gerektiğini söyledi.

NORMAL DOZUN ÜÇTE BİRİ VERİLECEK

Sağlık bakanlığı, her bir vakanın özel onay gerektireceğini ve çocuklara, Pfizer-BioNTech’ten sağlanan verilere uygun olarak, 30 mikrogram yerine 10 mikrogram dozda aşı verileceğini söyledi.

Pfizer sözcüsü, dozaj miktarı kararının ilaç firmasının aksine sağlık yetkililerine ait olduğunu söyledi.

ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ

İsrail'den önce Çin, ülkesinde geliştirilen Sinovac ve Sinopharm aşılarını 3 yaşından büyük çocuklar için onayladığını bildirmişti.

Haziran ayının başlarında ABD’li Pfizer ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech’in ortaklığında geliştirilen corona virüs aşısının, 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemelerinin başladığı duyurulmuştu.

Klinik denemeler ile ilgili herhangi bir veri halihazırda yayımlanmazken ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu yaş grubu için aşı kullanımına Eylül ayında izin vermek için çalışma sonuçlarını beklediğini söylemişti.

DENEMELERE YAKLAŞIK 4 BİN 500 ÇOCUK KATILACAK

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, üçüncü aşama testler için ABD’nin 26 eyaletinde, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da yer alan 100 araştırma merkezine yaklaşık 4 bin 500 çocuğun kaydedileceği ifade edilmişti.

Bununla birlikte, 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklar için aşının testlerinin erken aşamada devam ettiği belirtilmişti.