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İsrailli askerler Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

16 Ocak 2018 Salı 12:23
İsrailli askerler Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda, 3'ü "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla olmak üzere 11 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin operasyon sırasında Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Silvad beldesinde de bir silah ele geçirdiği iddia edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. 

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