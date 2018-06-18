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İsrailli bakandan Prens Wılliam'a tepki

i Prens William'ın gelecek hafta Kudüs'e yapacağı ziyarette Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı "Eski Şehir" bölgesinin "işgal altındaki Filistin toprağı" olarak tanımlanması İsrail'in Kudüs İşleri Bakanı'nı kızdırdı. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:34
İsrailli bakandan Prens Wılliam'a tepki

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın gelecek hafta Kudüs'e yapacağı ziyaretin ayrıntılarının paylaşıldığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı "Eski Şehir" bölgesinin "işgal altındaki Filistin toprağı" olarak tanımlanması İsrail'in Kudüs İşleri Bakanı Ze'ev Elkin'i kızdırdı. 

Yediot Ahranot gazetesindeki habere göre, İsrailli bakan Elkin, Prens William'ın resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada yer alan "işgal altındaki Filistin toprağı" ifadesinin değiştirilmesi çağrısı yaptı. 

Kraliyet ailesinin ziyareti siyasallaştırdığını ileri süren ve durumun üzüntü verici olduğunu belirten Elkin, "Kudüs 3 bin yıldır 'İsrail'in başkenti' oldu ve ziyaretin güzergâhına ilişkin açıklamadaki 'çarpıtma" bunu değiştiremez." iddiasında bulundu. 

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Cambridge Dükü Prens William'ın 24-28 Haziran tarihlerinde Ürdün, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi planlanıyor. 

William, 26 Haziran'da İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşecek.

Ziyareti kapsamında Yafa ve Tel Aviv'de bazı programlara da katılması beklenen Prens William, 27 Haziran'da da işgal altındaki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. 

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs ile Batı Şeria 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.
 

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