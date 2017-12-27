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İsrailli milletvekili Hazan'a takviye koruma

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İsrail meclisi Knesset Koruma Biriminin, İsrail cezaevindeki Filistinli tutukluların ailelerine "ırkçı" saldırıda bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı aldığı bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:52
İsrailli milletvekili Hazan'a takviye koruma
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İsrail meclisi Knesset Koruma Biriminin, İsrail cezaevindeki Filistinli tutukluların ailelerine "ırkçı" saldırıda bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı aldığı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinin Knesset'te görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak sözlü saldırıda bulunan Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisine mensup Milletvekili Hazan, 25 Aralık'ta Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurmuş, aracın içine girerek tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söylemişti. Tutuklu yakınları da bu duruma tepki göstermişti.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

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