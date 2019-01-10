Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
banner40

İsrailliler, ABD’nin Suriye’den çekilmesini İsrail için tehdit görüyor

10 Ocak 2019 Perşembe 15:58
İsrailliler, ABD’nin Suriye’den çekilmesini İsrail için tehdit görüyor

İsrail halkının dörtte üçü, Trump yönetiminin Amerikan askerlerini Suriye’den çekmesinin İsrail çıkarlarını tehdit edeceğini düşünüyor.

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün aylık Piece Index raporunda düzenlediği ankete göre İsraillilerin dörtte üçü, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme kararının İsrail’in güvenliğini tehdit edeceği yanıtını verdi.

banner41
Times Of Israel gazetesinin haberine göre, ankete katılan 600 İsrailli yetişkinin yüzde 58’i Trump’ın kararının İsrail’in güvenliğine zarar vereceğini düşünüyor.

Trump yönetiminin bu kararına, Yahudilerin yüzde 61’i endişeli yaklaşırken; İsrailli Araplar arasında bundan endişe duyanların oranı yüzde 41 dolayında gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay yaptığı sürpriz açıklamada, 2 bin Amerikan askerini Suriye’den çekeceğini açıklamıştı. Ancak zamanlama konusunda şu ana kadar kesin bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte İsrailli üst düzey yetkililer Amerika’nın bölgedeki eksikliğinin Tahran için bir fırsat yaratacağı ve İran’ın bu sayede Irak, Suriye, Lübnan ve oradan da Akdeniz’e bir kara köprüsü kurabileceği endişesi yaşıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı
AB'den Ar-Ge'ye 318 Milyar Avro
AB'den Ar-Ge'ye 318 Milyar Avro
“Fransa Suriye'den Siyasi Çözüm Bulununca Çekilecek"
“Fransa Suriye'den Siyasi Çözüm Bulununca Çekilecek"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim