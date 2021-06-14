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İsrailliler Netanyahu döneminin sonunu kutladı

İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Benyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:48
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İsrailliler Netanyahu döneminin sonunu kutladı

Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplandı.

İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık 'bu ülke bizim, Netanyahu gitti', 'Netanyahu hapse' sloganları attı.

Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı 'suç bakanı' yazılı pankart da asıldı.

Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti.

İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailNetanyahu
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