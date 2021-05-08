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ISS'deki astronottan fotoğraflı paylaşım

Geçen ay SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, boş zamanlarında ne yaptıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:02
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ISS'deki astronottan fotoğraflı paylaşım

Pesquet, "Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Bazen film izliyoruz. Ekranı ve projektörü kurup, sabit veya süzülür halde rahat bir pozisyon bulup, kendimize içecek hazırlayıp filmin tadını çıkarıyoruz. Evet, film romantik komediydi ancak seçim sırası ben de değildi yine de keyif aldım" dedi.

SpaceX, 2'nci kez uzay istasyonuna astronot göndermişti

NASA’nın operasyonuyla 2’si ABD’li, diğerleri Fransız ve Japon olmak üzere 4 astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmişti.

ISS’ye giden astronotların, Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve ABD’li Shane Kimbrough ile Megan McArthur olduğu açıklanmıştı.

Özel menü hazırlandı

ISS’ye giden ekibe sadece özel günlerde tüketmek için üç ayrı Fransız aşçılık kurumu tarafından menü hazırlanmıştı.

Pesquet’in yanında ıstakoz, dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates kekleri ve karamelize armutlu bademli tartlar götürdüğü belirtilmiş ve Pesquet bu konuda yaptığı açıklamada "Bir Fransız'ı uzaya gönderdiğinizde çok fazla beklenti olur" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Nasa
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