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İşte Avrupa'nın en pahalı ve en ucuz iki ülkesi!

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İzlanda oldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:43
İşte Avrupa'nın en pahalı ve en ucuz iki ülkesi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ilişkin hane halkı nihai tüketim harcamalarına göre satın alma gücü paritesi sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 53 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabildiğini gösterdi. 

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna Hersek) kapsandı. 

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Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında, 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 166 ile İzlanda, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu. 

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 105 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin, AB ülkeleri ortalamasının yüzde 5 daha üzerinde olduğu görüldü. 

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 89 olarak belirlendi ve bu gruplarda Türkiye'nin fiyat düzeyi diğer alt gruplara nispeten yüksek seyretti. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 63 olarak hesaplandı ve fiyatlar diğer alt gruplara göre düşük düzeyde kaldı. Giyim grubunda ise Türkiye, 54 endeks değeriyle karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 20.06.2018 14:44
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