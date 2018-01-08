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İşte bu sene ölecek ünlüler listesi!

Uluslararası çapta ünlü isimler üzerinden ölüm tahminleri yapan The DeathList adlı site bu sene ölecek ünlülere dair tahminlerini yayınladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:38
İşte bu sene ölecek ünlüler listesi!
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Ölümü tüm dünyada yankı uyandıracak isimler üzerinden tahminler yapan site 2018 yılı için ölüm tahminlerini yayınladı. Gelecekten haberler vermeyen ancak yaş ve hastalık durumlarına göre tahminlerde bulunan sitenin bu seneki listesinde Profesör Stephen Hawking, oyuncu ve aktris Olivia Newton-John, 101 yaşındaki ünlü aktör Kirk Douglas ve Rolling Stones'un efsane isimlerinden Ronnie Wood dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ İSİMLERİ DOĞRU TAHMİN ETMİŞLERDİ

2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin etti. Geçtiğimiz sene verdiği 50 kişilik listeden 17 kişi hayatını kaybetti. Yüzdelik oranla geçtiğimiz sene listede yer alanların %34’ü yaşama veda etti.

THE DEATHLIST 2018 TAHMİNLERİ

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