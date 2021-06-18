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İşte dünyanın ilk ‘uçan yarış otomobili’

Dünyanın ilk ‘uçan yarış otomobili’ Avustralya’da uçtu.

18 Haziran 2021 Cuma 11:32
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İşte dünyanın ilk ‘uçan yarış otomobili’

Airspeeder EXA adı verilen uçan otomobilin teknik özellikleri şimdilik gizli tutuluyor.

Bu yıl yapılacak üç yarışta uçan yarış otomobilleri test edilecek ve 2022’de pilotlar, gökyüzünün Formula-1 yarışında yerlerini alacak.
 

Anahtar Kelimeler:
Uçan Yarış Otomobili
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